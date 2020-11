DÃ©claration de Collectif de Cadres de la Diaspora berabiche en Mauritanie

CCDBM - Depuis 2010, nous constatons une tentative de récupération et d’instrumentalisation du concept berabiches par de nombreux opportunistes à l’intérieur (Mali) et dans certains pays voisins comme la Mauritanie et l’Algérie où vivent des Berabiches de la diaspora, la communauté berabiche de l’Adrar en Mauritanie par exemple et parfois des individus faisant partie d’autres tribus dans les pays d’accueil mais se réclamant d’origine Berabiche.



C’est ainsi qu’en Mauritanie, nous assistons à la création de groupe watts sapp (supposé être un outil de communication à l’endroit de nos communautés qui ne savent ni lire, ni écrire) transformé tout bonnement en Coordination Générale Berabiches autoproclamée se réclamant responsable des Berabiches de toute la Mauritanie en se permettant même d’adresser des messages au Président de la République Islamique de Mauritanie au cours de sa visite à Zouerate.



Nous, Collectif de Cadres de la Diaspora berabiche en Mauritanie, tenons à rappeler que ces messages, émanant de cette soit disant Coordination Générale Berabiches, n’engagent aucunement la Communauté Bérabiche et ne peuvent refléter les préoccupations de cette communauté historique qui ne se souvient pas avoir désigné une Coordination ou une représentation quelconque en Mauritanie.



En effet, nous Collectif de Cadres de la Diaspora Bérabiche en Mauritanie :



1. condamnons avec la plus grande rigueur ces comportements illégitimes, illégaux et irresponsables ;



2. condamnons tout acte visant à isoler et à faire des Berabiches un motif de lutte politique ou sociale dans les pays voisins ou une source d’ascension sociale ou de richesse en profitant des relations historiques de cette communauté avec toutes les tribus et communautés sœurs ;



3. mettons en garde contre tout message haineux qui présente la communauté Berabiche comme étant victime de quelque pratique que ce soit dans les pays voisins pour s’ériger en leader autoproclamé ;



4. confirmons qu’il n’y a jamais eu de coordination Berabiche en Mauritanie excepté la coordination d’un petit groupe wattssap intitulé ainsi, qui, selon ses créateurs, visent à sensibiliser la communauté sur l’actualité et par conséquent ne reconnaissons aucune « coordination Berabiche en Mauritanie » ;



5. manifestons notre solidarité à l’autorité morale et historique des notabilités traditionnelles, personnes ressources et autres personnalités de la communauté berabiche de l’adrar ;



6. Confirmons notre engagement total à promouvoir la cohésion sociale, la paix et les relations fraternelles historiques entre la communauté Berabiche et les communautés sœurs de Mauritanie, du sahel, d’Afrique et du Monde.



Le Président du CCDBM



Dr Mohamed Mahmoud Sleymani elbarbouchi



COLLECTIF DE CADRES DE LA DISPORA BERABICHE EN MAURITANIE (CCDBM).



Tel : 48543912



Email : diaspora13@yahoo.com



Nouakchott, le 04 novembre 2020













