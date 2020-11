L'Ã©quipe de Joe Biden menace

BFMTV - Un porte-parole de Joe Biden a menacé ce vendredi "d'expulser" Donald Trump de la Maison Blanche s'il refusait de reconnaître une défaite, qui semble de plus en plus probable.



Joe Biden était ce vendredi, à 77 ans, au seuil de la Maison Blanche après avoir pris la tête dans le comptage des voix dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, mais Donald Trump semblait déterminé à contester le verdict des urnes. Aucun vainqueur n'a encore été déclaré.



"Les Américains décideront de l'issue de cette élection", a martelé vendredi un porte-parole de Joe Biden, Andrew Bates. "Et les autorités américaines sont parfaitement capables d'expulser les intrus de la Maison Blanche", a-t-il ajouté.



Joe Biden désormais en tête en Pennsylvanie



Dans un dépouillement qui avance au compte-gouttes, la tendance s'est inversée en début de matinée: mené depuis le scrutin de mardi en Pennsylvanie, l'ancien vice-président démocrate devance désormais le président républicain d'une courte avance.



Si l'ancien vice-président de Barack Obama l'emporte en Pennsylvanie, il deviendra le 46e président américain le 20 janvier, quelle que soit l'issue du dépouillement dans les autres Etats.



