Nouadhibou : renvoi de plus de 200 immigrÃ©s clandestins vers leur pays d'origine

AMI - Les autorités sécuritaires de Nouadhibou ont commencé samedi soir, à renvoyer 210 immigrés clandestins arrêtés le matin qui se dirigeaient vers l'Europe.



Une source sécuritaire a déclaré au bureau de l'Agence mauritanienne d’information à Nouadhibou qu'il s'agissait de deux groupes de migrants qui avaient été arrêtés.



Le premier groupe de 108 immigrants clandestins en provenance du Sénégal et en route pour l'Europe, a été arrêté en mer par les gardes-côtes mauritaniens, tandis que le second de 102 migrants clandestins a été arrêté par la police nationale à Nouadhibou alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la ville pour l'Europe.



La source a indiqué que les membres du groupe arrêté le matin sont des sénégalais et des maliens.



Nous rappelons que ces dernières semaines ont connu l'arrestation de centaines de migrants clandestins en route pour l'Europe, dans le cadre des efforts déployés par les autorités de sécurité de Nouadhibou pour lutter contre le phénomène des migrations clandestines.













