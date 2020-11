Le prÃ©sident de la RÃ©publique fÃ©licite le prÃ©sident amÃ©ricain Ã©lu

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé le message de félicitations qui suit à Son Excellence Joe Biden, président élu des Etats Unis d'Amérique:



« Excellence



Votre élection à la présidence des États-Unis d’Amérique m’offre l’occasion d’exprimer à votre Excellence mes chaleureuses félicitations, en vous souhaitant bonne santé et plein succès dans votre mission, et au peuple américain ami davantage de progrès et prospérité.



Je saisis également cette occasion pour vous assurer de notre ferme volonté de continuer à travailler avec vous pour approfondir les liens d’amitié et de coopération distinguée entre nos deux pays.



Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ».