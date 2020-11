Eliminatoires CAN 2022 : Les Burundais viendront Ã  Nouakchott pour se relancer

Le Quotidien de Nouakchott - Derniers (0 points- 5) du groupe E qu’ils partagent avec le Maroc (4 points + 3), la Mauritanie (4 points + 2), la RCA (3 +0), les Hirondelles du Burundi rêvent de faire un exploit à Nouakchott, mercredi 11 novembre prochain au stade Cheikha Ould Boïdiya, en match comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2022.



Avec un staff technique fraîchement renouvelé, les Burundais entendent ainsi se relancer dans la bataille de ce groupe, où ils occupent la dernière place, avec la nomination de Jimmy Ndayizeye comme entraîneur principal de l'équipe nationale.



Ce dernier qui sera secondé par Alain O. NIYUNGEKO, Joslin BIPFUBUSA et JUMAINE Aruna et AMIDOU Hassan pour les gardiens de but, s’appuiera d’abord sur 27 joueurs locaux qui ont repris les entrainements le vendredi dernier au Stade Intwari de Bujumbura (voir liste), en attendant les éléments expatriés.



Il faut par ailleurs signaler que la compagnie de télécommunication Lumitel Burundi a paraphé lundi dernier un contrat de sponsoring de 100 millions de FBU pour soutenir l’équipe avec la Fédération de Football du Burundi (FFB) dans les préparatifs de la double rencontre avec la Mauritanie ( 11 et 15 novembre) comptant pour les qualificatifs à la CAN 2022.



Avec ce montant, le patron de la Fédération Burundaise de Football affirme que le budget escompté pour le déplacement de l’équipe nationale en Mauritanie est au complet. Arguant ainsi que la victoire contre la Mauritanie est garantie. « Nous totalisons aujourd’hui 200 000 USD nécessaires pour payer le vol privé et les autres besoins logistiques pour tous les joueurs, le staff et les autres qui seront dans la délégation ».



Pour terminer, le président de la Fédération Burundaise Hon. Reverien Ndikuriyo dira à l’endroit de la presse : « Je vous assure. Nous avons de bons joueurs. Ils sont calmes et sont bien coordonnés dans le jeu. La victoire est cash. » a-t-il martelé !



Rendez-vous, le 11 novembre sur la pelouse du stade Cheikha Ould Boïdiya.



Liste des joueurs locaux ayant débuté les entrainements:



1. RUKUNDO Onesime (Messager Ngozi)



2. NDIKURIYO Patient (Kayanza United)



3. WILONJA Ismail (Musongati Fc)



4. NDIZEYE Eric (Musongati Fc)



5. HAKIZIMANA Issa (Flambeau du Centre)



6. NDIKUMANA Dieu Merci (Aigle Noir CS)



7. IRAKOZE Beni (Flambeau du centre)



8. NIMUBONA Emery (Musongati)



9. NGABONZIZA Blanchard (Aigle Noir CS)



10. NDIKUMANA Asman (Aigle noir)



11. NAHIMANA Steve (Vital’O)



12. URASENGA Cedrick Danny (Messager Ngozi)



13. MUGISHA Josué Alberto (Musongati FC)



14. NSHIMIRIMANA Ismail (Rukinzo FC)



15. MASSUD Narcisse (Aigle Noir CS)



16. RAMAZANI Pascal (Olympic Star)



17. NDIKUMANA Landry (Rukinzo FC)



18. BIZIMANA Amissi Coutinho (Rukinzo FC)



19. MUNYAMPARA Pepe Mangubu (Vital’O FC)



20. KIREKO Yves (Musongati FC)



21. NIZIGIYIMANA Ismail (Messager Ngozi)



22. NTIBAZONKIZA Saidi (Yanga Africans)



23. IRAKOZE Saidi (Kayanza utd)



24. IRAKOZE Amissi León (Musongati)



25. MURUTABOSE Hemedi (Inter star)



26. KWIZERA Eric Kirungo (OLYMPICS STAR)



27. NSHIMIRIMANA JOSPIN (AIGLE NOIR CS)



Hachim













