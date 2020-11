Umaro Sissoco EmbalÃ³ Ã  Nouakchott pour une visite dâ€™amitiÃ© de 3 jours en Mauritanie

AMI - Le Président de la République de Guinée Bissau, Son Excellence le général Umaro Sissoco Embaló est arrivé, samedi après-midi à Nouakchott pour une visite d’amitié de 3 jours en Mauritanie.



L’hôte de marque a été accueilli à la passerelle de son avion à l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani entouré du Premier ministre, Mohamed Ould Bilal, du ministre secrétaire général de la Présidence de la République, du directeur de cabinet du Président de la République, des chefs d’état-major des forces armées et de sécurité, du chef d’état-major particulier du Président de la République, du wali de Nouakchott Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott.



Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des forces armées, venus rendre les honneurs, le Président bissau-guinéen a salué les membres du gouvernement et les hautes personnalités de l’État.



De son côté, le Président de la République a salué la délégation accompagnant le Président Umaro Sissoco Embaló.



La délégation mauritanienne comprend :



M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boye, ministre de la Justice,



M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de cabinet du Président de la République,



L’amiral Isselkou Ould Cheikh El Welli, chef d’état-major particulier du Président de la République,



M. Hmeide Ould Bah, conseiller à la Présidence de la République,



M. Ahmed Ould Bahin, chargé de mission à la Présidence de la République,



Mme Salka Mint Bilal Yamar, chargée de mission à la présidence de la République,



M. Sidi Ould Dawmane, chargé de mission à la Présidence de la République



M. Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la République



Quant à la délégation bissau-guinéenne, elle comprend :



Mme Suzi Carla Barboza, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des communautés



M. Califa Soares Cassama, chef de cabinet du Président de la République



M. José Antonio Marques, conseiller pour la sécurité nationale du Président de la République



Le général Quintino Quadé, conseiller pour la défense du Président de la République



L’ambassadeur Luis Camara de Barros, directeur général du protocole d’État



M. Mamadu Aliu Jalo, consul général à Nouakchott













