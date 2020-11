Cameroun : Samuel Eto'o victime d'un accident de la route

L'Equipe - Samuel Eto'o, légende vivante du Cameroun, a été victime ce dimanche d'un accident de la circulation. Le meilleur buteur des Lions Indomptables aurait été victime d'un léger traumatisme crânien et doit subir de nouveaux examens.



Après un court séjour en Mauritanie, au Tchad et au Sénégal, Samuel Eto'o est revenu au Cameroun ces derniers jours pour assister à un mariage. Le meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables a été victime ce dimanche après-midi d'un accident de la circulation sur la route de Nkongsamba, dans l'ouest du pays.



L'ancien attaquant (39 ans), qui s'est voulu rassurant malgré un léger traumatisme crânien, doit toutefois subir des examens médicaux supplémentaires. Selon certains témoins, sa voiture, dont tout l'avant a été écrasé, a violemment percuté un camion.