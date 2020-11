Arrestation du prÃ©dicateur Yehdhih Ould Dahi

Alakhbar – Des éléments de la sûreté de l’Etat ont arrêté dimanche 8 novembre le président du Centre Ahbab al-Rassoul (Les admirateurs du prophète) Yehdhih Ould Dahi, conduit vers une destination inconnue.



Aucune explication n’a été donnée par les policiers aux parents de Ould Dahi, sur les motifs de cette arrestation, que sa famille a qualifiée d’enlèvement. L’intéressé n’est pas à sa première arrestation, rappelle-t-on.



En effet, il avait été interpelé une fois par la police sur la base d’une plainte déposée contre lui par le ministre de la santé avant d’être relâché après deux semaines de détention.



