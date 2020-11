Lâ€™Espagne se prÃ©pare Ã  expulser des migrants illÃ©gaux vers la Mauritanie

Essahraa - Le ministère espagnol de l’Intérieur se prépare à expulser des migrants illégaux des Îles Canaries vers la Mauritanie, après huit mois d’attente, en raison de la fermeture des frontières internationales consécutive à la propagation de la pandémie du Covid-19.



La Mauritanie, l’un des partenaires stratégiques de l’Espagne dans la lutte contre l’immigration illégale, est liée depuis 2003 à l’Espagne par un accord bilatéral de rapatriement des citoyens d’autres Etats entrés illégalement sur son territoire.



En vertu dudit accord, Madrid renvoie vers la Mauritanie non seulement les ressortissants mauritaniens entrés illégalement sur le territoire espagnol, mais également toute personne provenant d’un pays tiers et qui aurait pu transiter par ce pays, avant de toucher le sol espagnol.



L’intérieur espagnol a pu expulser des centaines de clandestins issus de pays qui n’ont pas conclu d’accords avec elle dans le domaine de la lutte contre l’immigration depuis la Mauritanie, à travers laquelle transite prés de 25% des migrants irréguliers en provenance d’Afrique subsaharienne.



La Mauritanie a accueilli au cours de l’année 2019, 146 migrants environ expulsés vers Nouadhibou et près de 160 autres clandestins, avant le début de la crise du coronavirus.



130 Maliens avaient été expulsés entre le 20 janvier et le 2 mars 2020 à bord de quatre avions affrétés par Frontex, rappelle-t-on.



Le ministre espagnol de l’Intérieur M. Fernando Grande- Marlaska Gomes et la commissaire chargée des affaires intérieures à la Commission européenne Mme Elva Johansson, ainsi qu’une importante délégation avaient effectué en septembre dernier une visite de travail en Mauritanie.



Un séjour au cours duquel, il a été question des accords de coopération signés dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale, la formation et l’équipement des forces de sécurité, la gestion des frontières et autres.













