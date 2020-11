Lutte contre l'Immigration irrÃ©guliÃ¨re : l'Espagne va mener des patrouilles aÃ©riennes depuis la Mauritanie

Ndar Info - L'immigration irrégulière vers les îles Canaries a connu une augmentation notable pendant ces dernières semaines, ce qui a provoqué la perte d’un nombre important de vies humaines.



Dans le cadre de la collaboration entre la Mauritanie et l'Espagne et afin de renforcer les capacités des forces mauritaniennes impliquées, un avion de surveillance maritime de la Garde Civile espagnole a été déployé à Nouakchott, sous le Protocole de coopération bilatérale, renseigne un communiqué parvenu à NDARINFO.



L'avion, de type C-235, équipé de caméras et de radars permettant d'identifier un navire à une certaine hauteur effectuera quotidiennement des patrouilles de surveillance maritime dans lesquelles sont intégrés le personnel de l'Armée de l'Air mauritanienne et du Service des Garde-côtes, qui est responsable de sa coordination opérationnelle.



Ces patrouilles conjointes surveilleront les eaux sous juridiction mauritanienne afin de localiser rapidement les embarcations impliquées dans la traite d’êtres humains et de transmettre les données aux Garde-côtes afin d’organiser et coordonner les moyens maritimes et les secours.



Le dispositif s'est déjà avéré efficace avec la localisation et l'interception conjointe d'une embarcation qui avait quitté Nouakchott et naviguait au nord, loin de la côte, avec 50 personnes à bord, indique la note de l'Ambassade d'Espagne à Nouakchott.













