Financement de 52 millions de dollars US en faveur de lâ€™Ã©ducation en Mauritanie

Maroc Diplomatique - La Mauritanie et la Banque Mondiale ont signé, vendredi à Nouakchott, deux accords de financement portant sur un montant total de 52 millions de dollars, destiné à appuyer le secteur de l’éducation de base.



Ce financement, qui sera octroyé par l’Association Internationale de Développement et le Fonds de Partenariat Mondial pour l’Education, a pour objectif d’améliorer la gestion des ressources humaines, d’appuyer la mise en place d’une carte scolaire objective et d’améliorer la fiabilité des évaluations et enquêtes scolaires.



Il financera également la production de manuels didactiques, l’acquisition d’équipements pédagogiques et apportera un appui institutionnel aux structures centrales et décentralisées du département et aux établissements des écoles normales des instituteurs.



Les accords ont été signés par le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamadou Kane, et la représentante résidente de la Banque Mondiale en Mauritanie, Cristina Isabel Panasco Santos.



S’exprimant à cette occasion, Ousmane Mamadou Kane a salué le niveau de la coopération entre son pays et la Banque mondiale, qui couvre en plus de l’éducation, d’autres domaines dont l’agriculture, l’élevage, l’énergie, l’environnement, la protection sociale, le développement institutionnel et la gouvernance.



De son côté, la représentante résidente de la Banque Mondiale a déclaré que les deux accords s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat entre les deux parties, soulignant que son institution accorde un intérêt particulier à l’éducation, qui constitue le moteur de tout développement d’un pays.



Avec MAP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité