Union EuropÃ©enne : Charles Michel prÃ©conise la crÃ©ation d'un Â«Institut europÃ©en pour la formation des imamsÂ»

Le Figaro - Cette déclaration survient une semaine après l'attentat de Vienne, qui a fait quatre morts.



Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit favorable lundi 9 novembre à la création d'un «Institut européen pour la formation des imams», après avoir rendu hommage aux victimes de l'attentat islamiste perpétré la semaine dernière à Vienne.



«Il est très important d'être ferme, par rapport à cela. Je pense, par exemple que l'on devrait sur le plan européen avoir des débats en lien avec l'idée qui avait été évoquée il y a quelque temps de mettre en place un Institut européen pour la formation des imams, pour s'assurer que ce message de tolérance, d'ouverture, puisse être véhiculé sur le plan européen», a-t-il déclaré devant la presse.





Par Le Figaro avec AFP