SÃ©curitÃ© alimentaire : Ã©lus locaux et femmes leaders sensibilisÃ©s sur les stratÃ©gies nationales

ROSA - Le Réseau des Organisations sur la Sécurité Alimentaire (ROSA) dans le cadre de la mise en œuvre des activités du convénio programme financé à travers un partenariat avec la coopération Espagnole et OXFAM, a organisé ce vendredi 06 et samedi 07 novembre 2020 à l’hôtel Atlantic de Nouakchott un atelier de formation et de sensibilisation.



Cet atelier a porté sur les stratégies nationales en lien avec la sécurité alimentaire telles que la SCAPP (Stratégie Nationale de Croissance Accélérée et de la Prospérité Partagée), SNPS (Stratégie Nationale de la Protection Sociale), PNDA (Programme National du Développement Agricole, SNSA (Stratégie Nationale sur la Sécurité Alimentaire) et la SNEDD (Stratégie Nationale du développement Durable).



Cet atelier animé par l’expert Mohamed Lemine o Selmane, sous la présidence du coordinateur national de ROSA Mamadou Moctar Sarr, a regroupé des élus locaux, des femmes leaders, venues des régions d’intervention du projet (Brakna et Gorgol).



Les objectifs visés par cette rencontre sont de :



- Familiariser les participants avec les politiques de développement du pays, qui sont censées être les référentiels desquelles doivent découler les projets et programmes de développement



- Permette aux participants d’avoir une connaissance suffisante des politiques de développement et leurs implications sur leur travail, - Promouvoir la cohérence des programmes ; avec les priorités et objectifs de développement nationaux,



- Renforcer les capacités des membres du Rosa et des communes partenaires dans les approches d’élaboration et de suivi des politiques de développement. - Identifier les besoins et les pistes d’apprentissage et d’appui méthodologique,



La finalité étant de : renforcer les capacités de membres de la société civile dans le suivi des Stratégies et Politiques pour un développement agricole en vue d’en faire des acteurs clés, dotés d’une force de proposition réelle ; capable d’améliorer l’effectivité de ces stratégies et politiques en lien avec une sécurité alimentaire garantie.





















