Les membres du conseil rÃ©gional de lâ€™Adrar insatisfaits de la gestion du prÃ©sident du conseil

Adrar Info - Les membres du conseil régional de la wilaya de l’Adrar ont demandé au président de la région de les informer du niveau d’exécution des budgets 2019 et 2020, et de leur décaissement.



Les conseillers ont demandé au président du conseil, dans une lettre qui lui est adressée, de présenter les comptes administratifs des deux dernières années aux conseillers, et de leur communiquer le bureau consultatif auquel l’accord concernant le plan de développement de la région a été accordé.



Les conseillers ont déclaré, «leur rejet complet du black-out, de monopolisation de l’information et de l’exclusion des conseillers, exercés par le président du conseil régional», confirmant qu’ils n’assisteront pas à la séance prévue le 11/12/2020.



Les conseillers ont exprimé leurs réserves sur le plan de développement élaboré par le bureau consultatif, ainsi que sur les recommandations et propositions qu’il contient, qui n’atteignent pas le niveau auquel les citoyens aspirent en termes de développement économique et social global.



La lettre est signée par les conseillers suivants:



Ely Khalifa Choueikh



Aghlana Ely Soulé



Cheikhani Mohamed Lemina Sidina



Aminatou Sidi Othman



Cheikh Mohamed Fadel



Bemba Hammadi Levrak



Chemsdine Ahmed Sidi Baba



Aziza Ahmed Habott



Fatimetou Al-Hadrami Berrou



Mohamed Salem Bousseif Bouchama



Mariem Ak-hah Amar Mouloud



Mariem Mohamed Lemine Dahah



Lundi, 11/09/2020



Source : https://essahraa.net/node/20779



Traduit par adrar info













