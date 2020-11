Conservatisme en Mauritanie

Ethmane BA - Le problème en Mauritanie n'est pas:



- Maure/ Negroafricains/Haratine/Metis/Castes,...



-Arabe/Français/Bilinguisme,..



Le problème est surtout le conservatisme pur et dur trempé dans des considérations traditionalistes. Il est souvent exacerbé par ses prises de positions illuminées contre la France, le Français, les communautés négro-africaines ou haratines quand elles demandent leur émancipation, les apostasies ciblées et sélectives et surtout la promotion de la Corruption, la Mauvaise Gouvernance et l'absence de règles.



Alors que l'Islam et la Nosra du Prophète, qu'ils brandissent comme étendard, sont : Loi, Justice, Équité et Égalité. Leur domination est totale au niveau des sphères du Pouvoir et ce depuis 30 ans.



Les problèmes en Mauritanie proviennent de :



- Un courant conservateur structuré et qui est au pouvoir depuis la nuit des temps. Avec presque une société secrète avec ses coptages et ses membres et qui s'accaparent de toutes les fonctions et richesses.



- un courant progressiste minoritaire et divisé qui n'accepte aucun leadership unifié (avec tentatives de prises de pouvoir ou d'existence par des militaires, des parties d'opposition, rares hommes d'affaires, religieux et intellectuels. Ils sont écartés de toutes les sphères décisionnelles.



3. Un Sultan modéré les 30 premières années d'indépendance mais travaillant avec les 2 courants traditionnels et progressistes.



Un Sultan autoritaire car militaire les 30 dernières qui a été muselé par la pensée conservatrice devenu majoritaire et qui l'immobilise.



CONSÉQUENCES:



1. Un Président conseillé par les Généraux et le Courant Conservateur, ce qui l'a éloigné du courant progressiste.



3. Des institutions affaiblies par le Courant Conservateur car rien ne bouge et le désordre règne comme avec les Talibans en Afghanistan et ils ferment toutes les portes aux idées qui ne viennent pas d'eux, les détruisent ou les vident de leur sens.



3. Un État affaibli et des institutions cloisonnées et sans vision attendant les ordres.



Recommandations:



1. Le Président doit se mettre au dessus de la mêlée et travailler avec les deux courants (Conservateur et Progressiste) dans des limites acceptables pour la RIM. 2. Il doit renforcer la notion d'Etat.



3. Il doit œuvrer a la renaissance d'une Mauritanie Nouvelle moins fracturée mais unifiée dans toute sa diversité.



4. Comme partout organiser une politique avec les deux camps conservateur et progressiste.



Le camp progressiste désuni est en retard.













