Kane Hamidou Baba : Â« la politique agricole de lâ€™Ã©tat a manquÃ© de sagesse Â»

Sahara Médias - Le président de la « coalition vivre ensemble », Kane Hamidou Baba, a déclaré ce mardi que la pénurie des légumes sur les marchés mauritaniens ces dernières semaines, a prouvé que la politique de l’état, ces dernières années a manqué de pragmatisme.



Lors d’un point de presse tenu mardi à Nouakchott, Kane Hamidou Baba, a dit que les projets annoncés par l’état ces dernières années destinés à encourager l’agriculture n’ont pas profité aux agriculteurs locaux dans la région de la vallée.



Selon Kane les agriculteurs locaux dans la vallée ont été ignorés et le gouvernement ne leur a offert aucun appui pour les encourager à cultiver alors qu’ils sont les premiers à en avoir le droit.



Le président Kane a affirmé que la Mauritanie est capable d’assurer son autosuffisance en produits agricoles car disposant des vastes terres arables, pourvu que la volonté y soit et que les agriculteurs locaux soient appuyés et encouragés.



La fermeture du point de passage de Ghergaratt a encore dit l’ancien député a prouvé que la politique suivie par le gouvernement dans le domaine agricole n’a pas été sage, ajoutant que la fermeture du point de passage a étranglé l’économie mauritanienne et la région ouest africaine, appelant à une résolution définitive de ce problème dont la persistance constitue une menace pour le pays.













