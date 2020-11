Ould Merzoug : La vision du prÃ©sident est d'instaurer l'Etat de droit

Essahraa - Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a clôturé, lundi 9 novembre courant après-midi à Nouakchott, les travaux de l’atelier de formation des walis sur le renforcement des capacités et l’échange d’expériences.



Pendant cinq jours, les walis ont débattu des exposés techniques, échangé des expériences riches et discutés plusieurs sujets avec des membres du gouvernement. Dans son discours, le ministre a indiqué que les débats ont été marqués dans toutes leurs étapes par un climat d’ouverture, de franchise et de liberté.



Ce qui, a-t-il dit, a toujours reflété la détermination du gouvernement à instaurer un État de droit qui respecte les droits des citoyens et applique les principes de liberté, de justice et l’harmonie sociale.



Le ministre a précisé que les directives du plan stratégique du département ont été suffisamment comprises pour être appliquées sur le terrain.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de la santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed et de la ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et L’aménagement du Territoire, Khadijetou Mint Bouka.









