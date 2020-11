IsmaÃ«l Ould Cheikh Ahmed prÃ©sente ses condolÃ©ances au Mali aprÃ¨s la mort d'Amadou Toumani TourÃ©

AMI - Suite au décès de l’ancien président de la République du Mali, M. Amadou Toumani Touré, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a adressé le message de condoléances qui suit à son homologue malien, M. Zeïni Moulaye :



« Excellence, Zeïni Moulaye, ministre des Affaires étrangères de la République, nous avons appris, avec regret et grande consternation, la nouvelle du décès de l’ancien président malien M. Amadou Toumani Touré, qu’Allah l’accueille en son saint Paradis.



A cette douloureuse occasion, je vous présente, et, à travers vous, au peuple malien frère et aux parents et proches du défunt mes sincères condoléances, implorant Allah le Tout puissant de l’entourer de miséricorde et de donner à sa famille courage et patience.



We Innalillahi We Innaileihi Rajioune.



Ismaël Ould Cheikh Ahmed".













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité