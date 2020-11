Ã‰ducation : Finie la pagaille de la vente des manuels scolaires dans les marchÃ©s (MEN)

Tawary - Le ministre mauritanien de l’Education nationale, de la formation professionnelle et de la réforme, M. Mohamed Maleanine Ould Eyih a déclaré que son département est déterminé pour mettre fin aux pratiques liées à la vente des manuels scolaires dans les marchés.



Toute personne inculpée dans une affaire de vente de livres scolaires sera punie selon la loi. Il a précisé que le ministère de l’Education nationale distribuera gratuitement les livres et manuels scolaires à tous les élèves.



Et il a salué les efforts entrepris par l’Institut pédagogique national (IPN) dans l’impression et la conception des livres, manuels, guides et annales scolaires.



Il est prévu que l’IPN distribue plus de 600.000 livres scolaires à tous les élèves, collégiens et lycéens, dès lundi prochain, jour de la rentrée scolaire 2020-2021.



Nous rappelons que le ministre s'est exprimé, aujourd’hui, mardi 10 novembre 2020, lors de l’ouverture d’un atelier, organisé, à l’Institut pédagogique national, de Nouakchott.













