Toujounine : la ministre de lâ€™environnement visite des usines aprÃ¨s des plaintes de citoyens

AMI - « Notre visite dans la moughataa fait suite à plusieurs plaintes parvenues, tout dernièrement, au ministère de la part de citoyens habitant à proximité des usines. Ces plaintes sont relatives aux effets des activités industrielles sur la santé et l’environnement.



Nous avons pris connaissance des aspects techniques et nous cherchons maintenant, en coordination avec les services compétents du ministère de l’Environnement et les investisseurs dans le domaine industriel, à parvenir à une issue heureuse pour cette question, dans le respect des normes environnementales et de la préservation de la santé des populations».



C’est ce qu’a déclaré, mardi à Nouakchott, la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Mariem Bekaye.



Mme Bekaye s’exprimait au terme d’une visite de certaines usines installées à Toujounine , et spécialisées dans la fabrication de barres de fer, du plâtre, la production d’oxygène, et le recyclage d’huile de moteur.



La ministre a également, mis en garde les propriétaires des usines contre certaines pratiques nuisibles pour l’environnement et pour la santé.



« Vous devez respecter les droits des travailleurs et privilégier la main d’œuvre nationale dans les opportunités d’emploi disponibles».













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité