La réélection d’Alpha Condé pour un 3ème mandat en Guinée agace du côté de Bissau

Tribune Ouest - Fustigeant l’illégalité d’un troisième mandat d’Alpha Condé à la tête de la Guinée, le président du voisin bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, s’est emporté au retour d’un voyage en Mauritanie sur une élection qu’il juge illégale.



Ce dernier s’est notamment ému de la position trouble de la CEDEAO dans ce dossier. Et pour cause, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a salué en grandes pompes la victoire de l’homme qui a modifié la constitution guinéenne pour poursuivre sa carrière politique au sommet de “l’olympe”.



“Je ne vais pas le féliciter. C’est ma position personnelle. Je ne le féliciterai pas, car je ne suis pas d’accord avec le déroulement de l’élection”, a ainsi martelé Embaló à son arrivée, lundi, sur le tarmac de l’aéroport de Bissau.



Pour rappel, l’intéressé avait qualifié de “coup d’Etat” ce troisième mandat présidentiel lors du sommet des chefs d’Etat de la Cedeao, en août 2020.













