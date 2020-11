Les ex-sÃ©nateurs manifestent sur la Place de la LibertÃ© (vidÃ©o)

Adrar Info - Un groupe de sénateurs révoqués par les amendements constitutionnels de 2017 a manifesté, affirmant leur engagement à rejeter ces amendements.



Mohamed Sid'Ahmed, un porte-parole des sénateurs protestataires, a déclaré que les sénateurs considèrent la chambre du Sénat toujours existante et qu’elle ne peut être dissoute que par les voies légales stipulées dans la constitution du pays.



Ould Sid'Ahmed a souligné qu’aucune réforme ne peut être réalisée sans annuler les amendements constitutionnels et revenir à la constitution qui a été ratifiée par le peuple mauritanien comme un document sacré.



Il a expliqué que l’organisation de ce sit-in vient en rappel de la décision des sénateurs et de s’en tenir à leur revendication et à leur refus d’y renoncer, indiquant que ce que les sénateurs réclament est une revendication populaire mauritanienne.



Le porte-parole a sollicité une rencontre avec le président Mohamed Ould Al-Ghazwani pour l’alerter sur le fait que les sénateurs soulèvent leurs revendications susmentionnées pour servir le pays et non pour des intérêts personnels.



Il a également estimé que c’est le devoir constitutionnel et le droit légal qui pousse les sénateurs à assumer leurs responsabilités et à maintenir leur revendication, dit-il.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/29076



Traduit par adrar info













