Antonio Guterres et Ismail Ould Cheikh Ahmed s'entretiennent sur la situation de Guerguerat

AMI - Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, s’est entretenu, mercredi au téléphone, avec le secrétaire général des Nations-Unies, M. Antonio Guterres.



L’entretien a porté sur la situation conflictuelle dans la bande d’ El Guerguerat, près des frontières nord de la Mauritanie.



Les deux parties ont évoqué la gravité de la situation existante et exprimé leur crainte de la voir s’exaspérer davantage et dégénérer des violences dont conséquences sont désastreuses.



Le ministre des Affaires étrangères a rappelé le rôle pionnier qu’attend tout le monde de l’ONU pour dénouer la crise dans les plus brefs délais.



Pour sa part, le patron de l’ONU a informé le ministre des contacts qu’il mène depuis deux jours et lui a fait part des ses préoccupations face à la gravité de la situation sur le terrain.



M. Guterres a, également, appelé la Mauritanie a joué son rôle positif et reconnu de la part de toute les parties pour décrisper la situation.



Le ministre a affirmé au secrétaire général de l’ONU que la Mauritanie mène ses bons offices depuis quelques jours, et de manière intense.



Les deux parties ont convenu de maintenir les contacts, et l’échange d’informations.













