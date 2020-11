El Guerguerate : Le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU Â«prÃ©occupÃ©Â» par la situation sur le terrain

Yabiladi - Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres a exprimé, mercredi, sa préoccupation quant à la situation sur le terrain au poste-frontière El Guerguerate.



Dans un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie mauritanienne, Ismail Ould Cheikh Ahmed, Guterres a demandé à la Mauritanie de «joueur son rôle positif et reconnu par toutes les parties pour résoudre cette crise», écrit l’agence mauritanienne de l’information (AMI).



L’entretien a porté sur «la situation tendue à El Guerguerate» et les deux parties ont évoqué «la gravité du statu quo et la crainte qu'il puisse conduire à des actes de violence imprévus», poursuit-on.



Le Secrétaire général de l’ONU a également informé le chef de la diplomatie mauritanienne de «tous les contacts qu'il avait noués depuis deux jours afin d'éviter toute aggravation de la situation sur le terrain, mais il n'a pas caché ses inquiétudes quant à la gravité de la situation», conclut l’agence.



Depuis près de trois semaines, les éléments du Front Polisario bloquent le poste-frontière El Guerguerate, qu’ils qualifient d’«illégal» et appellent à sa «fermeture». Des manifestations sont également organisées au niveau des postes des Forces armées marocaines (FAR) au niveau du mur des Sables, durant lesquelles des actes de provocations des militaires marocains ont été soulevés.



A rappeler que le Front Polisario et son «armée» sont en état d’alerte depuis le début de cette semaine suite à ce que le mouvement séparatiste considère comme «mobilisation» de l’armée marocaine au Sahara ces derniers jours.













