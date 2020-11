Un ministre mauritanien:

Sahara Médias - Le ministre, porte-parole du gouvernement mauritanien, Sidi O. Salem a déclaré jeudi, lors du point de presse tenu après la réunion du conseil des ministres, que la diplomatie mauritanienne travaille à la résolution de la crise de Ghergaratt le plus rapidement possible et avec les moindres impacts pour la région.



Selon ould Salem cette crise concerne une zone démilitarisée, relevant des nations unies et concerne un conflit ancien.



Le ministre a ajouté que la Mauritanie, même concernée en tant que voisin, n’est pas partie prenante dans ce conflit.



Il s’agit de la première réaction officielle mauritanienne depuis que des activistes du front Polisario ont bloqué ce passage et dressé des tentes dans cet espace no-mans land.



La fermeture de ce passage avait entravé les échanges commerciaux et la circulation entre la Mauritanie et le Maroc, entraînant une grave pénurie de fruits et légumes sur les marchés mauritaniens.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité