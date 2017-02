Le Quotidien de Nouakchott - Il n’y a pas eu de campagne rizicole d’été pour les exploitants des PPG1 et 2 de Kaédi cette saison.



Et pour cause : Les exploitants rizicoles de cette ville située à 400 kilomètres de Nouakchott, n’ont pas pu honorer leurs engagements auprès de la CDD (caisse de dépôt et de développement) qui exigeait‚ avant tout nouveau financement‚ le remboursement intégral des créances de la campagne précédente qui s’élèvent à près de cinq millions d ouguiyas.



Au terme de la campagne 2016‚ les comptes des exploitants des deux périmètres étaient en effet débiteurs de près de cinq (5 000 000) millions d’ouguiyas dont deux millions quatre cents mille (2 400 000) ouguiyas pour le compte du PPG1 et deux millions deux cents mille (2 200 000) ouguiyas pour celui du PPG2.



Les exploitants avaient revendu une partie de leurs récoltes à l’usinier local qui leur avait promis de verser la contrepartie financière avant le démarrage de la campagne agricole 2017. Rien n’y fera. Les greniers sont d’ores et déjà vides et la période dite de soudure risque d’être plus longue que d’habitude.



Cette situation fait planer un risque de famine sur des ménages dont la survie est grandement tributaire des maigres récoltes tirées des rizières. Mme Coumba Ba‚ ministre de la fonction publique et du travail et actrice politique de la moughataa centrale de Kaédi a gracieusement offert aux responsables du comité de gestion du PPG1‚ le montant dû à la CDD.



Pour sauver l’année rizicole‚ l’assemblée générale des exploitants du PPG1 a décidé d’engager une campagne rizicole de contre saison dont le démarrage est imminent‚ à en croire M. Sow Moctar‚ président du comité de gestion dudit périmètre. Il a par ailleurs indiqué que tous les présidents des coopératives du PPG1 ont convenu de déléguer leurs signatures aux responsables du comité de gestion dudit périmètre en perspective de la prochaine campagne rizicole. Ils ont eu pour cela‚ l’aval du DG de la Sonader en présence du wali du Gorgol.



Quelle ne fut leur surprise de voir le directeur régional de la Sonader signifier au président du comité du PPG1 qu’il aurait reçu des instructions de Nouakchott‚ lui enjoignant de surseoir à la décision de délégation de signatures des présidents de coopératives aux responsables du comité comme c’était le cas avec l’UNCACEM (crédit agricole avant la création de la CDD).



Il faut noter qu’après une quarantaine d’années d’exploitation‚ le PPG1 n’arrive toujours pas à assurer son autonomie de gestion financière. Derrière ce problème conjoncturel‚ ne se cache-t-il pas un problème structuro-organisationnel beaucoup plus profond?



Le 05 février, Les exploitants rizicoles de Kaédi avaient lancé un appel pour « une assistance alimentaire et pastorale d’urgence aux populations directement touchées à Kaédi, Djewol, Ganki, LEXEIBA…Une campagne de contre saison d’urgence prenant en compte la dimension familiale des exploitations rizicoles et l’organisation d’une rencontre entre les représentants des paysans et les hautes autorités pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures.»



Les exploitants apprécient les gestes des bonnes volontés mais veulent des solutions durables par la prise en compte des difficultés structurelles des périmètres.



Vieux GAYE



Cp. Gorgol









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité