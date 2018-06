SociÃ©tÃ© et Ã©ducation : La Planification familiale en Mauritanie peut-elle Ãªtre une affaire de Jeunes ?(vidÃ©o)

Initiatives News - En Mauritanie pays musulman, l’accès à la contraception est réservé officiellement aux couples mariés. Les Jeunes Ambassadeurs travaillent avec la coalition Ensemble Espaçons nos Naissances en Mauritanie (ENEM).



Mlle Khoudiedji Camara, Présidente de ces Jeunes Ambassadeurs de la Coalition mauritanienne ENEM, souligne qu’il y a plusieurs défis à relever pour les jeunes et que c’est à ces jeunes d’y faire face. Elle rappelle que le principe de l’espacement des naissances n’est pas contradictoire avec l’Islam.



Bien au contraire, rappelle la présidente des Jeunes Ambassadeurs, il est dit dans le coran que les femmes allaiteront leurs enfants deux années durant. « Ce qui est une option claire d’espacement des naissances qui permet au moins d’établir que la santé de la mère et de son enfant sont pris en compte. »



Le pays s’est engagé à contribuer à l’atteinte de deux millions de nouvelles utilisatrices des produits de la contraception dans le cadre du partenariat de Ouagadougou sur le repositionnement de la planification familiale.



Selon les oulémas la planification familiale n’est interdite par l’islam.



Au contraire soutiennent ceux parmi eux qui encouragent cette pratique, la recommandation d’allaiter les enfants deux ans fermes participe naturellement à la contraception volontaire qui garantit une bonne hygiène familiale.



Hawa Bâ

















