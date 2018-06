Mauritanie : indices dâ€™un meurtre probable Ã  Fâ€™derick

Saharamédias - La brigade de gendarmerie nationale à F’derick a ouvert une enquête à propos d’un meurtre probable dans cette ville après l’annonce de la disparition d’une femme et la découverte de traces de sang et d’habits tâchés de sang dans un domicile.



La gendarmerie a arrêté un jeune qui se trouvait dans le domicile la nuit du crime et le soumet à interrogatoire sur cette affaire et a lancé une opération de recherche d’éventuels meurtriers.



Selon le correspondant de Sahara Media une femme domiciliée dans la ville s’est rendue dans ses environs et avait laissé un jeune dans sa maison pour découvrir à son retour des tâches de sang dans divers endroits de sa maison, de même que des habits tachetés également, ce qui l’a amené à se rendre à la gendarmerie pour l’informer.



Interrogé le jeune homme a dit que les traces de sang découvertes appartiennent à son ami qui se serait coupé les doigts la veille. Arrivés sur place les gendarmes ont découvert d’autres tâches de sang notamment dans la chambre à coucher.



Les recherches effectuées par les gendarmes ont permis la découverte de morceaux d’habits souillés dans une demeure voisine de celle où avaient été découvertes les premières traces de sang.



Ils ont interpellé le jeune homme suspect et ont ouvert une enquête pour tenter de cerner les contours de cette affaire, qui laisse penser à l’existence d’un crime.









