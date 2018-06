Sommet de lâ€™Union Africaine Ã  Nouakchott : les prÃ©paratifs vont bon train

Les Mauritanies - La capitale mauritanienne, Nouakchott est fin prêt à accueillir le 31e sommet de l’Union Africaine (UA), considéré comme l’un des plus décisifs avec notamment la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



Ainsi, à quelques semaines de cet évènement historique (du 25 juin au 02 juillet 2018), le président mauritanien, Mouhamed Ould Abdel Aziz s’est déjà enquis des travaux du nouveau palais des congrès qui sont presque achevés.



Ce joyau doté d’une grande salle de conférences d’une capacité de 4.500 personnes, de 300 bureaux et d’espaces de pauses présidentielles, pourra accueillir pas moins de 60 délégations de 6 personnes chacune.



En plus de cela le chef de l’Etat mauritanien a dernièrement visité le complexe, sis à proximité de l’aéroport international «Oum Tounsy» et a constaté que les travaux avancent à grands pas. Les techniciens de ce projet ont rassuré que le chantier sera livré à temps.



Si l’on se fie au porte-parole du gouvernement mauritanien, Dr. Mohamed Lemine Ould, ce sommet est parti pour être une réussite totale car près de 30 chef d’Etats ont donné leur accord pour participer à cet évènement.



Actuellement ce sommet suscite moult commentaires que soit du côté des autorités et des médias africains.



D’ailleurs, certains organes de presse ont évoqué la présence d’Emanuel Macron et du roi Mohamed VI pour ce sommet qui promet encore des surprises.



Rappelons qu’en espace de 3 ans, la Mauritanie a organisé deux sommets d’envergure à savoir la ligue arabe en 2016 et celui des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) de cette année.



