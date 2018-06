Toujounine : Arrestation d'un gang spÃ©cialisÃ© dans le cambriolage des domiciles

Elhawadith - Le commissariat de police en service au niveau de Toujounine, à Nouakchott Nord, a arrêté un gang spécialisé dans le cambriolage des téléviseurs et des objets précieux des maisons, révèlent des sources.



Les éléments de la bande ont très vite avoué leurs plans de vol, mis en œuvre dans divers quartiers de cette moughataa. L’instruction diligentée par les policiers a conduit également vers les personnes qui paient les butins volés.



Les membres devront être déférés dans les toutes prochaines heures devant le tribunal de Nouakchott Nord.



Traduit de l’Arabe par Cridem









