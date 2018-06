Le parlement mauritanien discutera des dettes de Cheikh Aly Ridha ce mercredi

Adrar-Info - Le parlement mauritanien discutera , demain, mercredi , la question de la dette de Cheikh Ali Ridha Bin Mohammed Naji al-Saidi, afin de situer la part de responsabilité du ministre de l’économie et des Finances Moctar Ould Djaye dans ces dettes et leur impact sur l’économie mauritanienne.



La question est posée au ministre par la députée , Maalouma Mint Bilal, membre de l’Alliance populaire progressiste (APP). Les dettes de Cheikh Aly Ridha ont commencé à intéresser l’opinion publique, depuis plusieurs mois.



Une attention accrue à ces dettes est constatée, après l’annonce par leur auteur, lundi 5 février 2018, de sa repentance après sept ans de pratique, et la fermeture de son bureau commercial, qui menait des opérations de transactions domaniales et immobilières en son nom .



Dans un enregistrement sur Watsapp largement diffusé , il y’a quelques semaines , Cheikh Aly Ridha déclare : « avoir arrêté de cumuler des dettes et cherché un moyen de résoudre le problème de leur payement, en concevant avec des proches un plan , qui prévoit des procédures de règlement



Cheikh aly Ridha et son bureau n’ont pas annoncé une estimation de la taille de ses dettes à ce jour, alors que son directeur de bureau de transactions, Mohamed Mahmoud Ould Badi a annoncé le 08 février dernier, du lancement d’une procédure de recensement des bénéficiaires de la dette avec précision et un rééchelonnement calendaire de celle-ci, proposant de payer 22 créanciers tous les jours, après un accord convenu avec des hommes d’affaires,dont le sieur Ali Ould Dewla.



Récemment , il a été question d’une licence octroyée à une société chinoise pour extraire et exporter du phosphate dans la région du Brakna, en rapport avec l’affaire Aly Ridha.



Pour rappel, le bureau de Cheikh Aly Ridha achetait des maisons à des prix supérieurs à la valeur du marché et les vendait en dessous de leur prix d’achat , au cours de la période 2010 – 2017, – comme l’a annoncé Cheikh dans son enregistrement -



Source : http://www.alakhbar.info/?q=node/11624



Traduit par Adrar.Info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité