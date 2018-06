Mauritanie: les candidats au Bac perturbent lâ€™accÃ¨s Ã  Internet

Agence Ecofin - Depuis Lundi 18 juin 2018, l’accès à Internet mobile connaît quelques perturbations en Mauritanie. C’est la résultante des précautions prises par les autorités pour sécuriser l’examen du baccalauréat auquel prennent part près de 50 000 candidats.



En effet, pour protéger l’examen de risques de tricherie, le ministère de l’Education Nationale, et celui de l’Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l’information et de la communication, ont convenu de la coupure de l’Internet mobile pendant les heures de composition.



Ce n’est donc qu’en soirée, au terme de la journée d’examen que l’accès à Internet sur mobile revient à la normale. Cette situation durera jusqu’au dernier jour de l’examen, le 22 juin 2018.



Lors de la visite d’information dans des centres d’examens, le ministre de l’Education Nationale, Isselmou Ould Sid’El Moctar, a expliqué que cette mesure prise pour sécuriser le baccalauréat découle de la nécessité d’assurer une « crédibilité nationale et internationale » à cet examen. Il a ajouté que le diplôme qui en résulte occupe une place de choix dans le processus de promotion du système d’enseignement mauritanien.



Si des cas de tricherie venaient à émailler à chaque fois les éditions de cet examen national, dans un contexte de mondialisation, ce sont les compétences intellectuelles de nombreux futurs étudiants mauritaniens qui seraient mises en doute. Le baccalauréat n’est pas le seul examen qui a suscité des perturbations de l’accès à Internet en Mauritanie. Avant lui, le Brevet d’études du premier cycle (Bepc) a également été source de tracasseries pour les consommateurs.



Pendant les heures de composition, l’accès à Internet mobile était également restreint.



