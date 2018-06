La CENI appelle les mauritaniens Ã  se faire enregistrer sur la liste Ã©lectorale

Saharamédias - Le vice président de la commission électorale nationale indépendante, CENI, Ethmane O. Bidjel tous les mauritaniens en âge de voter à se faire enregistrer sur la liste électorale afin de pouvoir remplir leur devoir civique et voter pour leurs choix lors des prochaines élections.



Bidjel qui intervenait lors d’une session de formation destinée aux présidents et aux membres des commissions locales et régionales, a dit que la première de celles-ci est de superviser et organiser le recensement administratif à vocation électorale, le RAVEL, en collaboration avec l’office national de la statistique auquel a été confiée l’organisation du RAVEL.



Selon le vice-président de la CENI, le RAVEL concerne tout mauritanien âgé de 18 ans et disposant de sa carte d’identité nationale biométrique. Il a ajouté que des missions de la CENI se chargeront du recensement des mauritaniens résidents à l’étranger, avec le concours des ambassades et des missions consulaires.



Bidjel a demandé aux partis politiques d’accompagner la CENI dans le processus du RAVEL aoutant que les données collectées permettront d’établir un nouveau registre électoral qui sera minutieusement vérifié pur permettre l’établissement de la liste définitive.



Les participants à cette session de formation qui doit durer trois jours suivront des exposés relatifs au cadre juridique des élections, les mesures d’organisation des élections, la supervision du recensement administratif à vocation électorale, le mode de gestion des commissions locales et régionales de la CENI, la manière de recevoir les candidatures, la supervision de la campagne électorale et la sécurisation des opérations de vote et de dépouillement.













