Football national : deux

Saharamédias - Après s’être séparé de son entraîneur, quelque temps après la fin de la saison sportive 2017-2018, le club de Tevrag Zeina a entamé son Mercato avec le recrutement de deux jeunes joueurs.



Le premier, Abdou Chemad, capitaine de l’équipe nationale junior évoluait l’année dernière avec la formation de Riad, descendue en deuxième division. Le second, sociétaire du Ksar, Mohsen Salem a signé lui aussi pour deux ans avec les protégés de Moussa Khairi.



Ces recrutements constituent-ils un épilogue ou bien la chasse aux talents va se poursuivre ? Les prochains jours nous édifieront sur les ambitions de cette équipe, à l’apogée il y'a encore quelque temps et qui a signé cette année une bien mauvaise saison.