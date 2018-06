UPR/GuÃ©rou: le clan du ministre de lâ€™hydraulique gagne la section

Le Calame - A Guerou, après deux semaines de lutte intense, le clan du ministre de l’hydraulique, Yahya Ould Abd Daim, a réussi à gagner haut la main le poste de responsable local de la section UPR.



Cela s’est passé dimanche soir tard dans la soirée lors de la mise en place des structures du parti au niveau de la moughataa. Le poste était largement convoité par toutes les tendances locales qui n’ont ménagé aucun effort lors de cette campagne d’implantation. Mais le ministre, fort d’une assise populaire et d’une présence remarquée sur le terrain, a réussi à leur damer le pion.



Dans un contexte, il est vrai beaucoup plus serein. Contrairement aux années passées où la ville a connu des luttes acharnées lors des consultations électorales. A noter que le clan du ministre a gagné aussi dans les communes de Kamour et Oudey Jrid.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité