Ould Khattary quitte le RFD

Le Calame - Sidi Mohamed Ould Khattary, professeur de sociologie à l’université de Nouakchott et membre du comité exécutif du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), a décidé de quitter ce parti.



Il a présenté sa démission en mains propres au président du parti, Ahmed Ould Daddah. Cela s’est passé dimanche dernier (24 juin) après une houleuse réunion du comité exécutif du parti qui débattait de la participation ou non aux futures échéances électorales.



Même si, dans sa lettre de démission, le professeur se contente d’évoquer des "raisons personnelles", on pense qu’elle est liée aux tergiversations des membres du comité exécutif du parti qui n’arrive toujours pas, deux mois avant les scrutins, à accorder leurs violons. Ould Khattary est, comme beaucoup d’autres, favorable à la participation du parti aux élections pour ne pas rester en marge du processus et pour éviter que son électorat ne se disperse.



A noter que le RFD prendra une décision définitive quant à sa participation ou non dès le retour de son président le lundi prochain (2 juillet).









