Maroc : Lâ€™ambassadeur de Mauritanie prÃ©sente ses lettres de crÃ©ances

Saharamédias - L’ambassadeur de Mauritanie au Maroc, Mohamed Lemine O. Aboye O. cheikh El Hadrami a présenté ses lettres de créance vendredi au roi du Maroc, Mohamed VI.



Cette présentation des lettres de créance est intervenue lors d’une audience accordée au diplomate par le souverain marocain au palais royal à Rabat. Au cours de la cérémonie l’ambassadeur mauritanien a réaffirmé le souci de la Mauritanie de consolider les relations bilatérales avec le royaume chérifien.



Le souverain marocain a tenu pour sa part a souhaité la bienvenue au diplomate mauritanien et sa détermination à renforcer les relations entre son pays et la Mauritanie.



Aboye avait présenté en février dernier une copie de ses lettres de créance au ministre marocain des affaires étrangères en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Mauritanie au Maroc.



Le nouvel ambassadeur mauritanien avait été ambassadeur au Niger et au Sénégal et avait occupé différents postes ministériels dans les gouvernements mauritaniens.



Il avait été nommé ambassadeur au Maroc en décembre de l’année dernière, un poste qui était resté vacant pendant quelques années.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité