Meeting de lâ€™UFP Ã  Riyad : Une vÃ©ritable dÃ©monstration de force pour le Changement (En Images)

Tawary - Le parti d’opposition, Union des forces de progrès (UFP) a tenu, cet après-midi, du vendredi 24 août, un gigantesque rassemblement populaire dans le quartier Tarhil 18 de Riyad, dans le cadre de sa campagne électorale en perspective pour les élections couplées de septembre prochain.



Au cours de ce meeting populaire auquel ont assisté plusieurs milliers de militants et sympathisants du parti, son vice-président, Mr Khalilou Ould Dedde a expliqué le but des prochains scrutins et il a rappelé que l’heure du changement a sonné. Selon Dr Ould Dedde, le peuple est responsable de son destin et il est temps qu’il dit le dernier mot au pouvoir en place et à ses proches.



Il a expliqué aux militants venus de Riyad ancien et des différents secteurs de Tarhil, l’importance d’élire au premier tour, les listes (Nationale, femmes, régionale et municipale) de l’UFP et celle du conseil régional de Nouakchott que dirige son frère et ami, Mr Mohamed Jemil Mançour du parti Tawassoul.



Quant au directeur de la campagne du parti ufp, à Riyad, Mr Oumar Ould M’Bareck, il a déclaré que les habitants de Riayd en particulier les femmes et les jeunes ont prouvé ce jour leur grande aspiration au changement et leur attachement aux idéaux de l’UFP. C’est sous chaudes acclamations que le jeune M.Brahim Ould Houcein, candidat de UFP, assisté par la coalition (Tawassoul, Hatem et Adil) à la mairie de Riyad a pris la parole.



Après avoir remercié l’assistance majoritairement composée de jeunes et femmes, il a déclaré que cette importante marée humaine affirme « La Victoire ». Puis, il a passé en revue les grandes lignes de son programme électoral basé sur le développement local et l’offre d’opportunités à la jeunesse qu’il a qualifié de victime du chômage, de l’exclusion et de la marginalisation.



Il a ensuite, dit que Riyad, existe depuis 1990 et que ses habitants ne bénéficient d’aucun projet de développement et sa jeunesse est ignorée par le pouvoir public. Ould Houcein a signifié que tous les maires qui ont fait la ronde à l’hôtel de ville de Riad, l’ont coulé. Et cette fois-ci dit-il, « une équipe de jeunes conscients de la situation qui y prévaut sont venus pour relever le défi et mettre fin à l’ère du gaspillage et de l’injustice ».



Notons que l’intervention du candidat à la mairie de Riayd a été ponctuée par le rythme de la musique, du tam-tam, de danses et des acclamations. Il a donné rendez-vous à ses militants le soir du dimanche 2 septembre prochain dès la fermeture des bureaux de vote.



Nous signalons que les supporters de UFP et Brahim avaient hissé des dizaines de slogans et banderoles sur lesquels ont peut lire : « Oui pour le changement, Oui pour un conseil municipal jeune et compétent ; Oui pour un Riyad prospère ; Je vote UFP ; A Riyad, je vote Brahim ; Non à la continuité dans l’exclusion ; Non à l’achat de conscience ; Non à la vente des bulletins de vote; Mes bulletins de vote sont mon avenir et celui de la Mauritanie unie…..».



Ont pris part à ce meeting, plusieurs hauts responsables du bureau national du parti UFP et les membres de la section de Riyad.



Ce meeting a été suivi d’une soirée électorale animée par la jeunesse de la coalition (UFP, Tawassoul, Hatem et Adil) de la commune de Riad et au cours de laquelle, il a été question des solutions proposées pour le changement effectif. Sur la scène, des troupes musicales ont fait vibrer l’assistance.



Par A.SIDI

































