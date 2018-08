Pourquoi ce trou de mÃ©moire collectif ? Par Adama Ngaide

Adama Ngaide - L'UPR court encore derrière le suffrage des bogheennes et bogheens après le hold-up de 2013. L'UPR a la tête de la magistrature locale signifierait la réapparition spectrale des haines et autres us du régime Taya.



Avec l’achat des consciences, le trucage des élections ajoutée a la gestion unilatérale du processus électoral, on est paradoxalement dans le contexte d'antan qui a porte les cadres UPR a la tête de plusieurs mairies aboutissant a la enracinement de la dictature.



Plus grave est ce trou collectif de mémoire qui est enfoui en nous ; Cette aisance a oublier notre statut d’exclus et citoyens de seconde zone. C’est cette aisance à s’oublier. Les populations abusées par les chercheurs d'emplois et de prestige fugace, sont manipulées et dressées contre, non pas des programmes ou des projets, mais contre des individus accuses d’être des diviseurs et des va-t-en guerre.



Élire un maire UPR et/ou d'un parti "majoritaire" serait a notre avis le meilleur moyen de donner une âme au racisme dans terroirs. Voter UPR est UNE TRAGEDIE! Voter L’UPR c’est aussi donner une licence au racisme, a l'esclavage et la féodalité, C'est Voter et encourager la corruption systémique qui nous a réduit a une réalité abstraite, celle d'un mouton manipulable et/ou de "chair a canon" dans des tensions sociales post-doctorales.



Qui ne connait pas L’UPR ? Un parti cartable qui a maintenu les bogheennes et les bogheens dans la misère et l’oppression. Les «politiques» a l’UPR particulièrement les "militants" de l'UPR de Boghe, ne s’intéressent aux populations et a leur terroir qu’à la veuille d’élections (comme c’est le cas aujourd’hui) pour semer la haine, pour cultiver la discorde et engager le commun des Bogheens dans des luttes puériles de haine feutrée entre personnes.



Il en a été ainsi à l’époque douloureuse de Taya avec les Zoulous et autres VF. Ould Aziz les a tous recycles. A l'arrivée d’Ely, ils étaient tous avec Ely. A l'arrivée de SIDIOCA (LE Candidat des militaires), ils suivront SIDIOCA. Ould Azziz arrive, ils se sont dressés derrière le général sans aucune forme de formalité. Alors allons-nous simplement nous comporter comme des dindons à la merci de politiques qui transhument a chaque fois que le palais ocre change de locataire?



Il est clair et c'est ce que les populations doivent entendre et comprendre qu'a l’UPR, la politique est conçu comme un gagne-pain qui nourrit, qui façonne et qui captive pour ses multiples sinécures permettant aux chercheurs d’emplois et autres candidats a se construire de belles maison, a s'acheter de belles voitures pour « vivre »….....



Cette campagne de décervelage est permanente et plus grande a l'approche des élections comme pour inhiber la réflexion sur la moralité, l'éthique et nous empêcher de méditer sur notre histoire politique récente, sur les expropriations dont nous sommes victimes, sur les échecs scolaires que connait la composante noire et sur tant d'autres discriminations et tragédies infligées a la composante noire mauritanienne.



Tués vifs, torturés jusqu'à la mort, abattus dans leurs champs ou souvent dans leur propres lits, de 1986, nous avons souffert. Ce sont là les souffrances que nous avons endurées dans nos villages, nos villes et dans nos familles que tout vote favorable a l'UPR aura cautionne. A cela s’ajoute les crimes économiques ooh combien éloquents et visibles qui a fini de mettre la population noire «sur ses dents» depuis belle lurette............



Allons-nous oublié tout cela ? Pourquoi voter pour les ambassadeurs d’une telle politique hideuse? L'UPR et les partis qui lui ressemblent ont pour sacerdoce la division, l’évocation des discours moyenâgeux qui sont aux antipodes des problèmes. Le discours sur l’autochtone, sur les castes, les familles, ce sont les UPERISTES qui en sont les acteurs majeurs, discours qui divisent et dont la finalité mesquine est de jeter en pâture aux racistes.



L'UPR et ses "militants" ne conçoivent l’état qu’en fonction de leurs intérêts et de celui du chef de l’état. C’est pour cette raison qu’ils utiliseront la force, la répression et l’achat des consciences pour confisquer les libertés des populations.



Si et seulement la classe politique bogheennes (Yontabe Lennol) pouvait faire montre de vertus, d’une vision neuve, d’une pensée a l’impulsion d’un Homme et d’un militant conscient, notre bonheur serait paroxystique et nos Yontabe Lenol auraient le mérite de nous sauver qualitativement de notre misère.



Chères Bogheennes et Chers Bogheens, la seule voie est de sanctionner l’UPR et de le bouter dehors car les militants de l’UPR ne sont ni attaches au terroir encore moins au pays. Ils sont, au contraire, dans l’exercice obsessionnel de satisfaire leurs agendas personnels.



Adama NGAIDE.









