La tante de campagne de la dÃ©putÃ©e Lalla Hassana Ahmed Labeid attire les foules !

PAD - La députée sensibilise les électeurs au le processus du vote et leur demande de remplir leur devoir citoyen en allant massivement aux urnes le 1 septembre 2018.



Elle a fait La Une de plusieurs télévisions ces derniers jours faisant des démonstrations dans les différents quartiers de Nouakchott avec des urnes et des listes à l’ambiance des bureaux de votes; pour elle « c’est avant tout pour éduquer nos concitoyens sur comment voter et surtout l’importance de ce devoir et l’opportunité qu’offre la démocratie pour l’expression des voix. »



En effet, la prochaine élection est exceptionnelle car elle permettra d’assoir un parlement et des maires et conseillers municipaux nouveaux ainsi, et c'est une première en Mauritanie, les conseils régionaux. Jamais le vote n'aura été aussi difficile car les listes sont longues, les candidats nombreux et les inscrits aussi nombreux avec presque 1 430 000.



« C’est un moment historique de l’expérience démocratique de notre pays et nos citoyens doivent en sentir la responsabilité pour aller massivement aux urnes et déterminer le destin de notre patrie, » nous dit Mme Hassan Ahmed Labeid.



Ces sorties qui mobilisent les mauritaniens en cette saison de campagne sont aussi une occasion pour la députée populaire de venir au contact de différents groupes qui lui ont manifesté leur soutien durant deux mandants à l’assemblée.



« Je suis fier de servir les citoyens et je souhaite continuer mon combat pour les groupes vulnérables et donner de la voix aux vrais soucis des mauritaniens et mauritaniennes, » confie aux électeurs la députée et cela a chaque soir de cette campagne d’un style nouveau.



