Le prÃ©sident du PUD appelle Ã  l'Ã©lection d'Ã©lites capables de servir la nation

AMI - Le président du Parti de l’Union Démocratique (PUD), M. Aly Ould Abass, a appelé tous les Mauritaniens à saisir l’occasion des présentes élections pour sélectionner une élite capable, grâce à ses compétences et son sens du nationalisme,



de « sortir le pays de la dualité négative de cette opposition qui rejette tout et cette majorité qui approuve tout, proposant en même temps d’élire des élites conscientes de leurs droits et de leurs devoirs envers la nation et le citoyen, loin des querelles stériles que la Mauritanie vit actuellement », a-t-il dit.



"La possibilité pour les citoyens de réaliser leurs aspirations légitimes au bien-être et au progrès réside dans leur prise de conscience de la responsabilité qui incombe à leurs dirigeants. Cette responsabilité consiste à de mener la bataille pour le développement et le progrès dans le pays et de promouvoir une élite sérieuse qui servira d’interface politique du pays", a déclaré le président.



Il a appelé les citoyens mauritaniens à travers le pays à voter pour les candidats de son parti, qui remplissent les conditions requises pour que l’action parlementaire et régionale soit au plus haut niveau.



À son tour, le secrétaire général du PUD, M. Sidi Mohamed Mine Nahna, a déclaré que son parti propose un projet de programme politique ambitieux pour faire face aux sérieux défis auxquels la Mauritanie est confrontée.



Il a ajouté que la Mauritanie est sur la voie d'une étape importante qui nécessite la participation de tous ses fils à la lutte pour la construction et le progrès, loin des conflits qui ne servent ni la patrie ni le citoyen et mettent en danger l'avenir de tous.













