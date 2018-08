La liste nationale des femmes UPR organise un imposant meeting en prÃ©sence de la PremiÃ¨re Dame (Photos)

Nawafedh - La campagne de la liste nationale des femmes au parti de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir, en Mauritanie, a organisé vendredi 24 aout courant, un imposant meeting, en présence de la Première Dame Tekber Mint Ahmed et de la Coordinatrice de la campagne de la liste nationale des femmes au niveau de toutes les circonscriptions électorales, la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement Mme Zeinebou Mint Ely Salem et d’un parterre de femmes de l’Union leaders en Mauritanie, en plus des membres de la liste candidate.



Mint Ely Salem a appelé dans son discours à un sursaut sans précédent, afin d’imposer les choix du parti, en votant toutes ses listes sans discrimination et en gagnant confortablement la bataille du 1er septembre.



La Coordinatrice a qualifié l’entrée de la femme au parlement de garant de la prospérité et du bien-être de tous, de la famille et de l’enfant.



« L’accès à l’Assemblée nationale lui permettra également une forte implication dans l’examen et l’adoption des lois relatives aux femmes et satisfaisant leurs priorités, attentes et ambitions », a-t-elle ajouté.



Mint Ely Salem a qualifié par ailleurs les prochaines consultations électorales d’étape décisive et d’extrême importance pour le parti et les mauritaniens fermement attachés à la sécurité et à la stabilité du pays et au développement de son ordre économique et sécuritaire.



Et d’ajouter : « la participation des femmes doit être à la hauteur de la confiance qui leur est accordée et refléter la sensation de la société des acquis réalisés au cours des dernières années, dont entre autres la bonne gestion, la création d’emploi et la vie digne ».



Mint Ely Salem a insisté devant l’auditoire enthousiasmée et surchauffée sur l’interaction positive et immédiate avec le dernier appel du Président Fondateur du parti Mohamed Ould Abdel Aziz et invité tous à contribuer activement à la campagne et à la bonne préparation du scrutin, afin d’assurer la victoire confortable du parti au niveau de toutes les circonscriptions électorales dans le pays.



La présence forte et diversifiée à ce gigantesque meeting a représenté, en cette conjoncture électorale, un éclatant succès, avec la mobilisation massive des femmes du parti et de leurs symboles au sein de l’Autorité et de la société civile ainsi que des milieux d’affaires, en plus des candidates de l’UPR au niveau de Nouakchott, sans oublier les militantes et les sympathisantes du parti à Nouakchott.



http://nawafedh.com/?q=node/8570



