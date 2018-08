Paulo Duarte prÃ©vient: Â« La Mauritanie est une Ã©quipe trÃ¨s forte Â»

Burkina24 - Les Mourabitounes de la Mauritanie ne se sont jamais qualifiés pour une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



A environ deux semaines du match aller de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, Paulo Duarte s’est exprimé sur la qualité de cette équipe. Quelle que soit la formation en face, le sélectionneur des Étalons Paulo Duarte, a toujours tendance a plus parler de la qualité de ses adversaires que de leurs faiblesses. Interrogé sur le cas de la Mauritanie en conférence de presse le vendredi 24 août 2018, il a encore vanté les forces des Mouritabounes.



« La Mauritanie a une équipe très compétitive, très athlétique et ses joueurs travaillent beaucoup sur le terrain », explique le sélectionneur national. Paulo Duarte ajoute que c’est une équipe dont les joueurs évoluent ensemble depuis presque quatre ans et qui a su créer une certaine cohésion.



Cette dynamique fait d’elle une équipe forte. « Cela donne une forte dynamique à cette équipe. C’est une équipe qui joue mieux à l’extérieur qu’à la maison parce qu’ils ont une pelouse synthétique », souligne Duarte.



Le Portugais prévient : « C’est une équipe engagée. Ce match sera difficile pour nous ». Il estime qu’il s’agit du match le plus difficile pour les Étalons. Malgré tout, l’objectif est de prendre les trois points.



Boukari OUEDRAOGO



Burkina24









