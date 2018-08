Ahmed O. Daddah : Â« Aziz nâ€™a respectÃ© ni sa religion, ni sa morale ni le peuple mauritanien Â»

Sahara Medias - Le président du rassemblement des forces démocratiques, parti d’opposition, Ahmed O. Daddah a déclaré que le président Mohamed O. Abdel Aziz, en évoquant un troisième mandat n’a pas respecté sa religion, ni sa morale ni le peuple mauritanien, ajoutant qu’il est hors de question d’évoquer sa réélection.



Ahmed O. Daddah qui s’exprimait devant ses soutiens dans la ville de Zouérate, a déploré ce qu’il a appelé les conditions misérables dans lesquelles vivent les habitants de Zouérate à l’image du reste du pays.



Il a ajouté que ces conditions doivent changer, « un changement qui doit se faire à travers les urnes lors des élections législatives, locales et régionales ».



Le président du RFD qu’accompagnent de hautes responsables de son parti, a fait devant ses sympathisants l’histoire de la wilaya de Tiris Zemour dont les populations a-t-il dit sont connus pour leur force et leur courage en prédisant pour cette wilaya un avenir prometteur eu égard à ses capacités et ses ressources.



Ahmed O. Daddah a dit qu’il est temps que le peuple mauritanien profite de ses richesses qui ont été spoliées ces dernières années.









