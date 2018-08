Rim Sport - La liste des joueurs convoqués pour le match contre le Burkina Faso sera publiée ce lundi 27 août sur la page Facebook officielle de la FFRIM.



Les Mourabitounes affrontent les Étalons le samedi 8 septembre au stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.



Source :FFRIM













