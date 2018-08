Municipales Sebkha: Le candidat du Changement

Le Quotidien de Nouakchott - Candidat du Rassemblement pour l'Egalité et la Justice (R.E.J) aux élections municipales du premier septembre 2018, Monsieur Oumar Ahmedou Dieng entend briguer la mairie de Sebkha et solliciter ainsi le suffrage de ces concitoyens.



Homme de terrain et du milieu, ce personnage dont le parti prône l'Egalité et la Justice, entend faire de ces deux fondamentaux, son cheval de bataille. Il compte par ailleurs apporter des solutions aux innombrables problèmes que vivent ses semblables, et en particulier, la population de Sebkha, où il réside.



Très sociable et ouvert, il entend puiser sa force à partir de la frange jeune et la gent féminine, en passant par les adultes et le troisième âge, avec qui, il détient de bonnes relations et lui voue un grand respect.



Militant de la première heure de ce parti qui symbolise l'égalité et une justice équitable pour tous, Monsieur Dieng qui est porteur d'un ambitieux programme, compte le mettre en exécution, pour le bien-être de tous et le bonheur de ses administrés. Il s'attaquera à tous les maux dont souffre la commune sur le plan sanitaire, hygiénique, éducatif, social, économique et environnemental.



Connu pour sa probité, sa rigueur et sa détermination, ce cadre de la S.N.D.E, compte instaurer un climat de solidarité, d'entraide et de bonne gouvernance au sein de sa commune, s'il est élu et entend se mettre à la disposition des citoyens, sans aucune distinction.



En le choisissant, le changement, tant attendu ne sera plus un vain, mot !









