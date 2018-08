Atar : le candidat Ã  la dÃ©putation, Houssein Ould Boubout, organise une soirÃ©e Ã©lectorale grandiose

Le Courrier du Nord - Le candidat député Elhoucein Ould Boubout a organisé, dans la nuit du dimanche 26/08/2018, et alors que la campagne entre dans son moment crucial, une soirée électorale de grande facture en l’honneur des populations, venues massivement lui signifier leur soutien et des candidats de l’Union pour la République (UPR), parti au pouvoir.



Présidé par le Directoire de la campagne de l’UPR au niveau d’Atar comprenant, entre autres le Dr Mohamed Ould Sid’ahmed Vall dit Buyatti, Nagi Ould abdel Aziz, et Aichettou Mint Ivekou, la soirée a été un grand succès, et a permis de raviver la flamme des militants de l’UPR appelés à faire passer leurs candidats au premier tour, le 1er septembre prochain.



Dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion, Ould Boubout a exhorté les populations à la vigilance le jour du vote. Les consignes du parti, réitérées à maintes reprises par les plus hautes instances (le président fondateur, Mohamed Ould Abdel Aziz, et le président de l’UPR, Sidi Mohamed Ould Maham), doivent être respectées.



Le parti doit sortir fort de ce scrutin en confirmant les résultats de la dernière réimplantation qui lui confère un nombre d’adhérents supérieur au million.



Cette soirée grandiose a été rehaussée par la présence de plusieurs grands noms de l’Adrar, en particulier par l’émir Mohamed Ould Ahmed Aida, l’homme d’affaires, Chrif Ould Abdellahi et son fils Mohamed Ould Chrif, qui est par ailleurs président de la fédération mauritanienne du tourisme et candidat Upr pour les législatifs régionales (Nouakchott), Mohamed Ould Ebdeba, Guemine Ould Cheiguer, ou encore des cadres comme Mbareck Ould Beirouck, Dahane Ould Taleb Ethman, Dr Sid’ahmed Ould Dahdy, directeur au ministère de la sante, toute la jemaa de l’homme d’affaires Ahmed Ould Choueikh et bien d’autres encore.



Auparavant, Ahmed Ould Abdella, député sortant, a invité les populations à venir massivement accueillir le président de la République qui effectue présentement une tournée marathon dans toutes les wilayas du pays pour donner un coup de tonus à la campagne de l’UPR et mobiliser pour un vote massif en faveur de cette formation, seule en mesure de garantir la poursuite des réalisations et projets qui profitent aux mauritaniens depuis 2009.



Sid’Ahmed Ould M’Haymed









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité