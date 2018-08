Mauritanie : le parti Al Wiam certain de gagner la mairie de Rosso

Sahara Medias - Le président du parti Al Wiam, Boidjel O. Houmeid, a déclaré que sa formation politique était capable de gagner la mairie de la ville de Rosso pour la deuxième fois consécutive.



Le président d’Al Wiam s’exprimait lors d’un meeting organisé samedi soir par son parti dans la ville de Rosso en présence des responsables de la formation politique et de ses soutiens.



Ce parti avait pu arracher, lors des dernières élections, la mairie de Rosso, après une rude bataille contre le parti au pouvoir, l’union pour la république.



Boidjel O. Houmeid s’est déclaré convaincu de la victoire de son parti, fort des réalisations enregistrées lors de son mandat.



Au cours de ce meeting, O. Houmeid a attiré l’attention de ses partisans sur la nécessité de s’assurer de la validité de leur vote, eu égard à la complexité de cette opération lors de ce scrutin auquel participent plusieurs partis politiques.



Le parti Al Wiam participe aux côtés de près de 90 autres formations politiques aux élections législatives, locales et régionales de septembre prochain avec plus de 500 listes candidates.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité