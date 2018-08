Un Candidat Ã  la dÃ©putation de Nouakchott fait don de son salaire pour la charitÃ© en cas de succÃ¨s

PMDD - Le candidat du PMDD sur la liste régionale des députés de Nouakchott et Président du mouvement républicain Salahdine El Mamy a déclaré vouloir faire don de son salaire parlementaire pour les œuvres de charité en cas de succès au scrutin du 1er Septembre, ce qui représente une première depuis le début de la campagne électorale actuelle.



Mr El Mamy a également déclaré vouloir défendre un programme électoral ambitieux visant l’amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies, la lutte contre le chômage des jeunes, la généralisation des panneaux de signalisation routière et les radars de détection de vitesse surtout sur les longs trajets,



l’instauration d’un système de notation par points pour les permis de conduire et la simplification des lois régissant les investissements extérieurs afin d’inciter les capitaux étrangers à s’installer en Mauritanie pour soutenir l’économie et créer des emplois.



Mr El Mamy a également déclaré que son programme comporte des propositions pour créer une carte de sécurité sociale gratuite pour les étudiants, les membres de l’armée et des forces de l’ordre, les familles à faible revenu, la planification d’une ligne ferroviaire reliant les principales villes à la capitale Nouakchott, ainsi que des propositions pour réformer l’éducation nationale.









