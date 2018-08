Tawassoul en meeting à Nouakchott : l’UPR a

Initiatives News - Le Chef de file de l’opposition et maire Tawassoul d’Araft a déclaré que le parti UPR a “importé” ses candidats vers Arafat. Selon lui, la plupart de ces candidats ne réside dans cette commune considérée comme la plus grande de la Mauritanie. “Tawassoul et les partis qui ont composé la liste du changement démocratique, respectent les habitants de la Moughataa d’Arafat.” A-t-il dit.



M. El Hacen Ould Mouhamed intervenait à la faveur d’un meeting populaire organisé par son parti le vendredi 24 août 2018 en présence de plusieurs cadres membres des partis coalisés de FNDU que sont le TAWASSOUL, l’UFP, le MPR, HATEM, ADEL, et EL MOUSTAQBAL dans la liste du changement démocratique.



Contre-attaque à l’UPR et au pouvoir



Dans son discours, le maire de la commune d’Arafat, a exprimé sa satisfaction pour l’immensité de la mobilisation des populations de sa commune qui selon lui prouve leur attachement et leur fidélité à sa personne.



« Il n’est pas des habitudes des leaders de Tawassoul de venter de leurs réalisations de manière excessive. » A dit le maire d’Arafat soulignant que « le régime comptabilise ses actes les plus dérisoires dans ses réalisations. »



Ils nous ont empêché de construire des routes nous en avons réhabilité.



Il a ensuite fustigé la propagande de son rival principal qui prétend que tant que la commune d’Arafat sera dirigée par l’opposition, elle ne se développera pas. « Ceci est un aveu d’échec de la part des maires issus du régime qui se sont succédé à la tête de la commune.



Les meilleurs maires qui ont eu à diriger la commune sont issus de l’opposition. » A martelé M. el Hacen Ould Mouhamed pour laisser ainsi les allégations de l’UPR sans fondement.



lire aussi : https://initiativesnews.com/1681-2/



Décrivant les conditions de travail de son équipe et ses relations difficiles avec le régime, le maire de la plus grande commune de la Mauritanie déclare : « Nous travaillons sous des restrictions permanentes imposées par le régime. Ils ont privé Arafat de réseau d’assainissement, Nous avons transformé des camions citernes en réseau d’assainissement.



Le régime nous a interdit l’accès aux ressources foncières pour réaliser des projets de développement, nous avons innové avec nos moyens et reconstruit des établissements qui étaient totalement effondrés. Ils nous ont empêché de construire des routes nous en avons réhabilité ».



A propos de la gestion chaotique du régime des affaires de l’état en disant le Maire d’Arafat a indiqué que « notre pays souffre de la corruption, de la gabegie et dilapidation de ses ressources ». Et d’insister : « la gangrène entrave l’action efficace de nos mairies ; la communauté urbaine disparaîtra a bientôt.



En plus le mandat de Mohamed Ould Abdel Aziz finira dans quelques mois. Nous élirons le président Mohamed Jamil Mansour à la tête du conseil régional de Nouakchott. Une fois que les mairies obtiendront toutes leurs prérogatives dans le prochain mandat, rassurez-vous d’une bonne gestion et la création de plusieurs projets de développement à votre service. »



Appel à l’unité des partis



Concernant les candidatures présentées par les différents partis, M. Ould El Hacen qui est le chef de file de l’opposition précise que Tawassoul et les partis qui ont composé la liste du changement démocratique, respectent les habitants de la Moughataa d’Arafat.



« C‘est pour cette raison que tous leurs candidats au conseil municipal d’Arafat sont des habitants de la commune. Par contre l’UPR qui n’a aucun respect et aucune considération pour vous a ‘’importé’’ des candidats à Arafat.



Mais cela ne lui servira à rien. » A-t-il expliqué avant de conclure en appelant l’ensemble des militants des parti membres de la liste du changement démocratique à mobiliser les citoyens pour un vote massif en faveur du changement démocratique. Il a aussi demandé aux militants de Tawassoul, de redoubler d’efforts dans la sensibilisation des citoyens pour les trois listes parlementaires du parti.



Abdel Razzak Anne









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité